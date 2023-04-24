أول تعليق من #أنشيلوتي على عودة #ميسي إلى #برشلونة

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بفريق جيرونا قبل المواجهة التى ستجمعهما غدًا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023. وقال مدرب الريال فى مؤتمر صحفى، "يلعبون كرة قدم جميلة جداً، إنه فريق منظم مع الكرة عند الاستحواذ عليها".

وعن غيابات الريال فى مران اليوم قبل مواجهة جيرونا علق أنشيلوتي، "لدينا غيابات غدا، بنزيما الذى تعرض لضربة وكامافينجا نفس الشيء".

وأضاف، "رودريجو لم يتدرب لكنه سيكون بخير للغد، ألابا بخير، لا أعتقد أنه سيواجه مشكلة فى التعافى من أجل نهائي كأس الملك".

وأثني المدير الفني للملكي على أداء مدافعه البرازيلي ميليتاو قائًلا، "ميليتاو أصبح لديه الكثير من الشخصية والجودة، لديه جودة هائلة للغاية".

وعن إمكانية عودة ميسي لنادي برشلونة من جديد قال أنشيلوتي، "يمكن لميسي أن يفعل ما يشاء وبرشلونة أيضاً، إنها ليست مشكلة بالنسبة لى، أنا أحبه كلاعب، بالنسبة للدوري الإسباني يمكن أن يكون ذلك رائعاً".