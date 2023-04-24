من #بورتسودان إلى #جدة.. #البحرية تنجح في تنفيذ عمليات إجلاء استثنائية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو، يظهر نجاح القوات البحرية في بتنفيذ عمليات إجلاء استثنائية من ميناء بورتسودان في السودان إلى جدة.

وعبر حسابها الرسمي في «تويتر»، وصفت الوزارة هذه العمليات بأنها «رحلات إجلاء استثنائية واحترافية نفذتها القوات البحرية، عنوانها (الإنسان أولاً)».

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وصل مواطنو المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان، وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، قبل أيام، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية: «الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو».