وصول وفد كوري جنوبي من #السودان إلى #جدة.. والسفير: “شكراً #السعودية بلد الإنسانية” (فيديو)

وصلت طائرة كورية جنوبية إلى المملكة، وعلى متنها 29 راكباً من رعايا كوريا الجنوبية في السودان، من ضمنهم السفير الكوري لدى الخرطوم، وعدد من الدبلوماسيين.

وتم استقبال الوفد الكوري الجنوبي بالورود، لدى وصوله الى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة.

وتوجه سفير كوريا الجنوبية لدى السودان بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استقبالهم الرعايا الكوريين القادمين من السودان إلى المملكة.

وقال السفير الكوري الجنوبي لقناة "الإخبارية": "السعودية بلد يدعم الإنسانية"، مضيفاً: "لا أستطيع التعبير عن مشاعري بسبب هذه المجهودات ونقل الرعايا الكوريين من السودان إلى المملكة".

فيديو | سفير كوريا الجنوبية: المملكة بلد يدعم الإنسانية.. ولا أستطيع التعبير عن مشاعري بسبب هذه المجهودات ونقل الرعايا الكوريين من السودان إلى المملكة #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/bly8YiUQk9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023