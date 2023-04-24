بعد أنباء هروبه من #كوبر.. مصادر سودانية تفجر مفاجأة عن مكان #عمر_البشير #عاجل

فجرت مصادر سودانية مفاجأة حول مكان وجود الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعدها تردد من أنباء عن هروبه من سجن "كوبر"، بعد اقتحامه أمس، وسط الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أيام.

وقالت المصادر السودانية إن "البشير" موجود في مستشفى "علياء" العسكري في مدينة أم درمان.

وأضافت: "الرئيس المعزول موجود في المستشفى، رفقة كل من رئيس الوزراء السابق بكري حسن صالح، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، واللواء يوسف عبد الفتاح، المتهم في انقلاب 1989".

ونفت ما تردد عن حدوث اقتحام لسجن "كوبر" المركزي من الأساس، مشيرة في الوقت ذاته إلى تقديم محامي الدفاع عن المتهمين في "قضية انقلاب يونيو 1989"، بطلب لنقل المسجونين إلى مكان آمن، في ظل التوتر الأمني في السودان.

كما أقرت بأن السجن شهد تمرداً من المسجونين، أمس، في ظل انعدام الطعام والماء والدواء، ما اضطر الجهات الأمنية إلى نقلهم إلى "مكان آمن"، ومن بينهم عدد من رموز نظام "البشير" مثل علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وأحمد هارون.