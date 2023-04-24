بلينكن: مباحثات أمريكية سعودية إماراتية مصرية لوقف إطلاق النار في #السودان

كشف أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، عن وجود مباحثات أمريكية سعودية إماراتية مصرية من أجل وقف إطلاق النار في السودان.

وقال "بلينكن" في تصريحات صحفية: "نبحث مع شركائنا في السعودية والإمارات ومصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان".

وأشار إلى تنفيذ بلاده عملية إجلاء ناجحة لجميع الموظفين في السفارة الأميركية بالخرطوم.

‎وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نخن على اتصال وثيق مع مواطنينا في السودان، لنوفر لهم مسارات خروج آمنة".

‎وتابع: "مستمرون بالتواصل المباشر مع القيادات العسكرية السودانية لتمديد وقف إطلاق النار".

كما كشف أن واشنطن "تبحث فرص إعادة التمثيل الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت".

وأعرب عن قلق بلاده من "وجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان".