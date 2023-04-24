بسبب العنصرية.. عقوبات قوية ضد جماهير #يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قرارات إدارة العمليات الخاصة فى تورينو اليوم، الاثنين، والتى أعلنت حرمان 171 مشجعاً من جماهير يوفنتوس من حضور أى أحداث رياضية بتهمة ترديد هتافات عنصرية ضد البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب الإنتر، خلال مباراة الفريقين فى ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، والتى أقيمت 4 أبريل وانتهت بالتعادل 1-1.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن شرطة تورينو فتحت تحقيقًا حول الواقعة وتعرفت عبر تسجيلات الفيديو على 171 مشجعًا من المتورطين فى ترديد الهتافات العنصرية، وتم إصدار قرار الإيقاف بناءً عليها وأوضحت أن عدد المتورطين وصل إلى 250 شخصا ومازالت الشرطة تحقق فى كل الأدلة لتحديد هوية باقى المشجعين الـ79.

وكان مجموعة من الجماهير رددوا إهانات عنصرية للبلجيكى لوكاكو صاحب البشرة السمراء أثناء تنفيذه ركلة جزاء منحت الإنتر التعادل أمام يوفنتوس، وشهدت المباراة بعدها عدة مناوشات بين اللاعبين تسببت فى طرد لوكاكو وكوادرادو لاعب الإنتر.