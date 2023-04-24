سفير #السعودية بالخرطوم: نتواصل مع طرفي الصراع في #السودان لوقف إطلاق النار #عاجل

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان، إن المملكة ساعدت بإجلاء رعايا دول عدة وإيصالهم لجدة.

وأضاف "نتواصل مع الرعايا بالولايات السودانية لإجلائهم.. وعمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة".

وتابع: "نتواصل مع طرفي الصراع بالسودان لوقف إطلاق النار.. الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بالسودان".

وأكمل: "تغادر اليوم من بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص.. دول عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها".

تدخل المعارك في السودان يومها العاشر وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب وتتجه الأنظار إلى الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد.