أبرزهم من فلامنغو وساو باولو.. صراع برازيلي لضم نجم #الاتحاد

كشف موقع «mercadodofutebol» البرتغالي عن اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع البرازيلي ايجور كورونادو، لاعب نادي الاتحاد، ابتداءً من الموسم المقبل.

وقال الموقع إن نادي فلامنغو مهتم بكسب خدمات كورونادو الذي يمتد عقده مع الاتحاد حتى يونيو 2025، بالإضافة إلى اهتمام بوتافوغو وساو باولو البرازيليين، وبعض الأندية الأوروبية باللاعب.

ويلعب إيغور كورونادو صاحب الـ30 عامًا، في مركز الوسط الهجومي، وانضم لنادي الاتحاد السعودي في يوليو 2021، بعقد لمدة موسمين، قبل أن تجدد إدارة أنمار الحائلي عقد صانع الألعاب في فبراير الماضي حتى صيف 2025 .