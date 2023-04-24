تعليم_الرياض: استئناف الفصل الدراسي الثالث بعد إجازة #عيد_الفطر وعودة #التوقيت_الصيفي

يستأنف أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية صباح الأربعاء المقبل 6 شوال الموافق 26 أبريل، الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام إبراهيم الثميري، أن الطلاب والطالبات يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيعاود العمل بالدوام الصيفي، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا ، فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا من الأربعاء المقبل 6 شوال الجاري الموافق 26 أبريل إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذو الحجة الموافق 22 يونيو ، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والتميز لمواصلة رحلتهم التعليمية.