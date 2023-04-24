الشوط الأول.. #الوحدة يتقدم على #النصر بهدف في #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

انتهى الشوط الأول لمباراة النصر أمام الوحدة المقامة بينهما حاليًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم الوحدة بهدف نظيف.

وجاء هدف الوحدة عن طريق الفرنسي جان دافيد بوغال في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

النصر سيطر على الشوط الأول لكن لم تظهر الشراسة الهجومية بشكل كبير، وأهدر العالمي فرصة محققة عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي استلم عرضية داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة لكن حارس الوحدة تصدى لها.

الوحدة تراجع للدفاع بعد هدف التقدم وركز على غلق مفاتيح لعب النصر والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل خطورة على مرمى النصر.