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ّ#الخارجية: تم إجلاء 101 سعودي و255 شخصا ينتمون لـ 26 دولة حتى الآن #عاجل

متابعات - الوئام
24 أبريل 2023 · < 1 minute

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إجلاء 101 سعودي و255 شخصا ينتمون لـ 26 دولة حتى الآن.