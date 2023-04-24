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ّ#الخارجية: تم إجلاء 101 سعودي و255 شخصا ينتمون لـ 26 دولة حتى الآن #عاجل
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الأخبار المحلية
ّ#الخارجية: تم إجلاء 101 سعودي و255 شخصا ينتمون لـ 26 دولة حتى الآن #عاجل
متابعات - الوئام
24 أبريل 2023
·
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إجلاء 101 سعودي و255 شخصا ينتمون لـ 26 دولة حتى الآن.
صحيفة الوئام الالكترونية
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