طقس الثلاثاء.. “#الأرصاد”: هطول #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

سماء غائمة

كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول على الجزء الشمالي والأوسط شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، وحالة البحر متوسط الموج.