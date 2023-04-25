انخفاض أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُسجل 82 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 82.61 دولاراً للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات ليسجل 78.69 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام أكثر من 1% أمس الاثنين وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو.