لقطة مؤثرة.. مجندة سعودية تحمل طفلا نام بين أحضانها عقب وصوله من #السودان إلى #جدة #فيديو

في لقطة مؤثرة ظهرت مجندة سعودية من منسوبات وزارة الدفاع وهي تحتضن طفلاً صغيراً قادماً على متن سفينة الإجلاء السعودية من السودان إلى جدة.

ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو يوثق اللفتة الإنسانية من المجندة ، التي جسدت اسمى معاني الإنسانية ، عندما ظهرت المجندة حاملة الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت أمس الاثنين، أن السعودية أجلت 356 شخصاً من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء.

كما ذكرت أنه تم إجلاء 10 من مواطنيها في السفينة السعودية التي رست بجدة، وأكدت أنها أجلت 189 شخصا من رعايا الدول العربية والأجنبية.

إلى ذلك، وصل عدد الرعايا الذين أجلتهم السعودية من السودان خلال الأيام الماضية 356 شخصاً، بينهم 101 سعودي و255 ينتمون لـ26 جنسية أخرى.