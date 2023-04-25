أطباء #السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 291 شخصاً و 1699 جريحاً

أعلنت لجنة أطباء السودان عن حصيلة جديدة للضحايا الذين سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وأكدت "أطباء السودان"، اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 291 شخصا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1699 حالة إصابة بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات.

وتسود حالة من الهدوء في الخرطوم مع بدء هدنة الـ72 ساعة، فيما تستمر عمليات إجلاء رعايا الدول العربية والأجنبية، في اليوم الحادي عشر من اندلاع الصراع والاشتباكات في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدني".

وإتماماً لجهود المملكة العربية السعودية بإكمال عمليات الإجلاء من السودان، رست مساء الاثنين، سفينة سعودية قادمة من مرفأ بورتسودان شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر بقاعدة الملك فيصل في مدينة جدة.