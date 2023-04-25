بسبب المخالفات.. #يوفنتوس مهدد بالاستبعاد الأوروبي

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالى شبح الاستبعاد من المسابقات الأوروبية الموسم المقبل 2023-2024، بفرمان من الاتحاد الأوروبى "يويفا".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن الاتحاد الأوروبى "يويفا"، بدأ التحرك فى قضية يوفنتوس بشأن وجود انتهاكات لقانون اللعب المالى النظيف.

وأضافت الصحيفة أن يويفا أكبر منظمة أوروبية برئاسة ألكسندر تشيفرين فتحت بالفعل تحقيقًا مع يوفنتوس للتباحث حول وجود انتهاكات لقانون اللعب المالى النظيف، لكن تنتظر قضاء القضاء الإيطالى فى هذا الشأن.

وأكملت الصحيفة أن يوفنتوس الذى تفاوض بالفعل على قانون اللعب المالى النظيف قبل عدة مواسم، سيُعاقب بتهمة الحسابات المالية المزيفة وعدم الولاء الرياضى، وهو ما سيعرضه للاستبعاد من المسابقات الأوروبية الثلاثة (دورى الأبطال، الدورى الأوروبى، دورى المؤتمرات)، حال إنهاء الدورى المحلى فى المراكز المؤهلة لأى من المسابقات الثلاثة نهاية الموسم الجارى 2022-2023.

بالإضافة إلى ذلك لن يكون حصول فريق يوفنتوس على بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، كافيًا لكسب مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال معاقبته من يويفا بسبب هذة القضية.