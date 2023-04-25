النفط يرتفع مدعومًا بآمال ارتفاع الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن السفر خلال فترة العطلة في الصين سيعزز الطلب على الوقود، وتوقعات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل في تقارير الإمدادات الأسبوعية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 82.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا ليسجل 78.91 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بما يزيد على واحد بالمئة أمس الاثنين.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، وبنك إنجلترا المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو.