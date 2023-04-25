الصحة_العالمية تكشف آخر حصيلة لأعداد القتلى والجرحى في #السودان

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت 459 قتيلاً، وأكثر من 4 آلاف جريح، حتى الآن.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للأمم المتحدة في جنيف، إن هذه الأعداد سُجلت بحلول أمس الموافق 24 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الأعداد الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وأضاف: «تعرضت المنشآت الصحية في السودان لـ 14 هجوما، منذ بدء الاشتباكات الأسبوع الماضي، قتل خلالها 8 أشخاص وجرح اثنان».

وشدد على أن «الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي، مدانة ويجب وقفها فوراً».

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الصحة السودانية عن مقتل 420 شخصا وجرح 3700 آخرين منذ تصاعد العنف مؤخرا، مشيرة إلى أن 20 مستشفى خرج من الخدمة، و12 مستشفى آخر يجابه الخطر ذاته، بسبب النقص في الإمدادات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.