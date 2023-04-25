النصر و #الاتحاد يتواجهان وديا لدعم ملف استضافة #كأس_آسيا_للسيدات_2026

يشهد يوم غدٍ الأربعاء، مواجهة ودية بين سيدات النصر والاتحاد، سعيا إلى أبراز الجهود التي يبرزها الاتحاد السعودي لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026.

كما أعلن الحساب الرسمي للملف السعودي الخاص بستضافة كأس آسيا 2026 على "تويتر"، عن إقامة مباراة ودية بين سيدات النصر والاتحاد، تحت عنوان "ادعموا ملف السعودية 2026".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قدم ملف استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور في شهر ديسمبر الماضي، كما أبدت دول أستراليا وأوزبكستان والأردن اهتمامها باستضافة البطولة، حيث أقيمت النسخة السابقة 2022 في الهند وانتهت بفوز المنتخب الصيني باللقب.