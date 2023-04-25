روسيا: الوضع في #أمريكا قد يتحول إلى «مأساة»

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء: إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية يتطور وفقا لقوانين المأساة، الأمر الذي قد يتحول إلى مهزلة – بحسب وصفه - ، وذلك في تعليقه بشأن المتنافسين على رئاسة الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن ميدفيديف قوله: "انطلاقا من ترشيحات أولئك الذين يتقدمون لرئاسة الولايات المتحدة، فإن الوضع يتطور اليوم وفقا لقوانين التراجيديا التي تنذر بالتحول إلى مهزلة، مهزلة كاملة".

وتابع: نحن نشهد التفكك النهائي للنخبة السياسية الأمريكية، عندما يتم نقل السلطة الرئيسية في هذا البلد إلى ما يسمى بالدولة العميقة، ويكون إما هواة يتمتعون بالكاريزما، ولكنهم عاجزون تماما، أو كبار سن ضعفاء".