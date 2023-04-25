فلسطين.. انتظام الدوام في مدارس #الضفة_الغربية رغم إضراب المعلمين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، انتظام العملية التعليمية في كافة مدراس الضفة الغربية، وعددها 1910 مدارس، رغم إضراب المعلمين منذ أسابيع.

وأوضح اشتية، خلال جولة في مدراس رام الله والبيرة، أنه لا توجد مدرسة واحدة متعطلة، بل بعض المعلمين ما زالوا غير ملتحقين بمدارسهم، مضيفا أن العام الدراسي سيكون مفتوحا لحين انتهاء المنهاج الدراسي كاملا.

واعتبر أن "ناك من يريد حرف مطالب المعلمين عن مسارها النقابي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزارة التربية والتعليم إعداد كل ما يلزم ضمن إطار القانون لعودة مسيرة التعليم إلى مسارها الطبيعي.