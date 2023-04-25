بسبب الاشتباكات.. إجلاء جهاز الهلال السوداني إلى فرنسا #السودان

أعلن نادي الهلال السوداني بشكل رسمي اليوم الثلاثاء إجلاء الجهاز الفني بالكامل لنادي الهلال إلى فرنسا بسبب الأوضاع في السودان

وتدور اشتباكات عنيفة جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم العاشر على التوالي أسفرت عن (291) حالة وفاة بين المدنيين، و(1699) حالة إصابة بين المدنيين.

ونشر نادي الهلال السوداني بيان رسمي عبر حسابه علي توتير وفيس بوك يؤكد فيه إجلاء عناصر الجهاز الفني للهلال إلى فرنسا ومتابعة من مجلس الإدارة لكافة الخطوات.

وأتم البيان، نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يعم الأمن والسلام أرجاء وطننا الحبيب .

وغادر الجهاز الفني بالكامل لنادي الهلال بقيادة المدرب فلوران إيبينجي الي فرنسا حيث يحملون الجنسية وتابعت إدارة الهلال وصولهم إلي فرنسا.

تأهل نادي الهلال السوداني إلى الدور التالي من البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 2023 رغم تلقيه خسارة بنتيجة 2-1 أمام المنامة في إياب مباريات الدور الأول مستفيداً من نتيجة لقاء الذهاب.

ويواجه الهلال السوداني نظيره الصفاقسي التونسي في الدور المقبل، على أن يتأهل المتأهل من تلك المواجهات للمجموعة الأولى التى تضم الترجى التونسى والاتحاد السعودى والشرطة العراقى.