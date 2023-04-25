«بدأنا التصدير».. وزير إيراني يعلن استئناف العلاقات التجارية مع #السعودية

أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، اليوم، استئناف التبادل التجاري بين بلاده والسعودية، وذلك بعد اتفاق البلدين على استئناف العلاقات بينهما.

وقال «أمين» في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا» الإيرانية: «بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال».

وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني: «زملاؤنا في الوزارة بدأوا عملية تصدير البضائع إلى السعودية بالفعل».

ووقع وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبداللهيان، بياناً مشتركاً في ختام المحادثات التي أجرياها يوم 6 أبريل الجاري في العاصمة الصينية بكين، لاستئناف العلاقات والتعاون الثنائي.

واتفقت السعودية برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات، وأعلنا البلدان والصين في بيان مشترك يوم 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.