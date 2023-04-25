عائد من #السودان ملوحاً بجواز السفر السعودي: «اللي يحمل هالجواز لا يخاف على عمره أبداً» (فيديو) #عاجل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو لمواطن سعودي من ضمن المواطنين الذين تم إجلائهم من السودان.

وظهر المواطن السعودي في مقطع الفيديو الذي سجلته قناة «الإخبارية» وهو يرفع جواز السفر السعودي، ثم يقول بفرحة كبيرة: «أقوى جواز في العالم، هذا الوطن أقوى جواز في العالم، الذي يحمل هالجواز، لا يخاف على عمره أبداً».

ونجحت السعودية في إجلاء عدد كبير من مواطنيها في السودان، كما رعت ونفذت عمليات إجلاء واسعة لمواطني ورعايا عدة دول شقيقة وصديقة، وسط إشادات عالمية واسعة بالدور الكبير الذي لعبته المملكة في هذه الأزمة.