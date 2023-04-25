بعد سداسية #نيوكاسل.. قرار استثنائي وتاريخي من لاعبي #توتنهام

قرر لاعبو توتنهام تحمل تكلفة تذاكر جماهير الفريق التي سافرت لحضور مباراة نيوكاسل يونايتد التي خسرها السبيرز بنتيجة 1-6.

وخسر توتنهام بهذه النتيجة العريضة ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي في مباراة شهدت استقبال 5 أهداف في أول 21 دقيقة.

وقال لاعبو توتنام في بيان مشترك للجماهير:

"كفريق نتفهم إحباطكم وغضبكم. نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف ولكن صدقونا نعلم أن هزيمة مثل هذه تؤلم"

"نحن نقدر دعمكم على ملعبنا وخارج ملعبنا، ومع وضع ذلك في الاعتبار، نود أن نعوض المشجعين الذين سافروا لحضور لقاء نيوكاسل يونايتد في الملعب بتكلفة التذاكر".

"نحن نعلم أن هذا لا يغير ما حدث يوم الأحد، لكننا سنبذل كل جهودنا لتصحيح الأمور ضد مانشستر يونايتد مساء الخميس، دعمكم سيعني كل شيء بالنسبة لنا. معا يمكننا إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".