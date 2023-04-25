“هذه يبغي لها تزلج”.. تجمد المياه في #عسير بسبب برودة الجو (فيديو)

وثق مواطن في مركز بللسمر بمنطقة عسير، صباح اليوم الثلاثاء، تجمد المياه بسبب الطقس البارد والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ما أدى إلى جريان السيول.
وقال المواطن الذي التقط الفيديو: "المياه متجمدة، أول مرة أشوف المكان فيه المياه متجمدة بهذا الشكل".
وأضاف المواطن: "هذه يبغي لها تزلج.. ما شاء الله تبارك الله"، قبل أن يمسك بقطعة من الثلج المتكون ويظهرها أمام الكاميرا.
تجمد المياه في بللسمر اليوم الثلاثاء🥶
تصوير : عبدالله آل شجاع🌹 pic.twitter.com/xbTRNr3m91
— ابن عساف binassaf33 (@binassaf33) April 25, 2023