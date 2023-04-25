“الصحة السودانية”: مقتل 460 شخصًا وإصابة 4063 منذ اندلاع الحرب

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن مقتل 460 شخصا وإصابة 4063 آخرين منذ 15 أبريل، مشيرة إلى أن الضحايا سقطوا في 11 ولاية بالسودان.

وأصدرت وزارة الصحة، تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 حتى يوم 24 أبريل الجارى بالمركز والولايات، وأوضح وجود 4063 حالة إصابة و460 حالة وفاة بالبلاد في مجمل 11 ولاية، منها 2343 إصابة 166 حالة وفاة بولاية الخرطوم.

وأشار التقرير إلى التواصل مع مسؤولي الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات السودانية لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة بالحرب.

وكشف التقرير رصد 5 وفيات و57 إصابة بولاية الخرطوم أمس.

جدير بالذكر أن هناك 11 ولاية تأثرت بالحرب في الفترة من 15 إلى 24 أبريل 2023م.