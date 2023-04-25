مصر تعلن إجلاء 1539 مواطنًا من #السودان منذ بداية الاشتباكات

كشفت وزارة الخارجية المصرية عن عدد المواطنين الذين تم إجلائهم من السودان منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، إجلاء 446 مواطنًا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين، اليوم الثلاثاء، إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأشار متحدث الخارجية إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان.

وأضاف السفير أبوزيد أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، تواصل جهودها على مدار الساعة فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم 1539 مواطنًا حتى الآن.