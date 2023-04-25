الكاملة لطلب طليقة #أشرف_حكيمي تعويض بقيمة 10 ملايين يورو

شهدت الساعات الأخيرة، تطورات جديدة بشأن قضية النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مع طليقته هبة عبوك، وخاصة أنها طالبت بتعويضات مالية جديدة من أجل إتمام إجراءات الطلاق.

وكانت هبة عبوك طليقة أشرف حكيمي حاولت الحصول على ما يقارب من نصف ثروته استنادًا للقوانين الأوروبية إلا أنها تفاجأت بكتابة نجم باريس سان جيرمان جميع أملاكه لصالح والدته؛ مما يعني عدم وجود أي حق لها في الحصول على جزء من ثروته.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، أن هبة عبوك طليقة أشرف حكيمي طالبت بالفعل الحصول على تعويضات تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو من أجل إتمام إجراءات الطلاق بعد أن فشلت في الحصول على جزء من ثروة اللاعب المغربي.

ورغم انفصال أشرف حكيمي عن الممثلة الإسبانية هبة عبوك، إلا أن الأزمات تواصلت بينهما، خاصة بعد لجوئها للقضاء للحصول على نصف ثروة زوجها السابق بعد الطلاق.

وفي وقت سابق، أكدت مجلة First Mag الفرنسية، بأن عارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك، ذهبت للمحكمة في فرنسا للمطالبة بنصف ممتلكات أشرف حكيمي، لكنها تفاجأت لأنها وجدت كل أملاكه باسم والدته.

يذكر أن القصة بدأت بين أشرف حكيمي وزوجته، عندما أصدر المدعي العام في فرنسا اتهامًا رسميًا ضد أشرف حكيمي في فبراير 2023، بعد تلقيه شكوى اغتصاب من قبل فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا.

وأدعت هذه الفتاة وقتها أن أشرف حكيمي دعاها لمنزله، قبل أن يحاول الاعتداء عليها واغتصابها، وفق روايتها التي تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام.