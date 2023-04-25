الأخبار المحلية

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر في #عسير

25 أبريل 2023 · < 1 minute

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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