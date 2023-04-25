القبض على 4 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر في #الرياض

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض على (4) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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