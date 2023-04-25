“الكرشمي” مستشارًا إعلاميًا في المركز البيئي

عيّنت رئيس جمعية بادري للتنمية التأهيل الخيرية المركز البيئي التطبيقي الأردني المستشارة عبير الصلاحات، الإعلامي السعودي نايف الكرشمي مستشارًا إعلاميًا بيئيًا وعضوًا في الهيئة الاستشارية الدولية لدى المركز الذي يُعدُّ أحد مشاريع "بادري" التي تُعنى بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتنمية ونشر الوعي البيئي.

وقال المستشار الكرشمي: "لقد تم تكريمي وتعييني مستشارًا إعلاميًا بيئيًا للمركز البيئي التطبيقي الأردني من قبل المستشارة عبير الصلاحات رئيسة المركز وجمعية بادري للتنميه والتأهيل. شاكرًا لهم حسن ثقتهم واختيارهم".

ومن جانبها، أكدت المستشارة عبير الصلاحات أن الجمعية ممثلة في مركزها تتشرف وتفخر بالخبرات الريادية السعودية التي أثبتت نجاحها الدولي ضمن رؤية ولي العهد ‏ومن هؤلاء المميزين المستشار نايف الكرشمي".