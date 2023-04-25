شروط #ميسي لتجديد عقده مع #باريس_سان_جيرمان

رجحت تقارير صحفية فرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وضع عدداً من الشروط للاستمرار في صفوف فريق العاصمة خلال المواسم القادمة وتجديد التعاقد

وأكدت صحيفة "لوباريزيان" أن خورخي ميسي والد البرغوث الأرجنتيني ووكيل أعماله طلب الحصول على مقابل مالي أكبر من الذي يحصل عليه حالياً "37 مليون يورو" سنوياً وهو ما لم توافق عليه إدارة النادي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن والد ليونيل ميسي يرى أن فوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم يجعل مطالب ابنه عادلة بزيادة الراتب في الفترة القادمة.

وشدد التقرير أن خورخي ميسي رفض تجديد اللاعب بنفس قيمة الراتب الذي يتقاضاه حالياً في نادي باريس سان جيرمان.