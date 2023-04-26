ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُسجل 81 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وارتفع خام برنت 30 سنتا أو 0.37% إلى 81.07 دولار للبرميل ، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.49% إلى 77.45 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت نحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل.

وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 2% عند التسوية أمس الثلاثاء بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوياتها في 9 أشهر في أبريل/نيسان وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.