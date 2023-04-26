على الهواء مباشرة.. “#أردوغان” يُصاب بوعكة صحية خلال حوار تلفزيوني (#فيديو)

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوعكة صحية خلال حوار تلفزيوني كان يجريه على الهواء مباشرة مساء أمس الثلاثاء.

وبعد توقف طويل للبث المباشر، عاد "أردوغان" إلى الهواء وقال: "أتمنى لكم الصحة، بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة، لذلك أصبت بالتهاب في المعدة، حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج، ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

ومن جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس أردوغان على ما يرام.

وكتب قالن على صفحته الرسمية على "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".

وتمنى مرشح المعارضة الوحيد في انتخابات الرئاسة التركية، كمال قلجدار أوغلو، للرئيس رجب طيب أردوغان، الشفاء العاجل بعد إصابته بوعكة صحية خلال حوار على الهواء مباشرة.

كما تمنت زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكسينر، للرئيس التركي الشفاء العاجل.