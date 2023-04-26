لفتة إنسانية.. #قائد_الأسطول_الغربي يُساعد مُسنة في الجلوس على كرسي متحرك عقب وصولها إلى #جدة (#فيديو) #عاجل

في لفتة إنسانية، ليست بمستغربة من قائد الأسطول الغربي، حرص اللواء البحري الركن يحيى عسيري على مساعدة سيدة مسنة من الرعايا الذين تم إجلائهم اليوم الأربعاء من السودان إلى جدة.

وقام اللواء "عيسيري" في تواضع تام ، بحمل إحدى قدمي السيدة المسنة ووضعها على حامل القدمين بالكرسي المتحرك، كما قام بطمأنتها ، قائلا لها :" حمد الله على سلامتك يا خالة .. مرحبا بك في بلاد الحرمين".

وأعلنت وزارة الخارجية عن نجاح عملية إجلاء جديدة لمواطنين وعدد من الرعايا للدول الشقيقة للمملكة من السودان.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً.

كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 1674 شخصاً من الجنسيات التالية: (عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا، وأثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، واندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنغلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلند).