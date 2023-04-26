اكتمال أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول الصديقة من #السودان إلى #المملكة  #عاجل

أعلن مراسل قناة "الإخبارية" في جدة عن اكتمال أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول من السودان إلى المملكة.

وأبدى أفراد وضباط ومنسوبو القوات البحرية الملكية سعادتهم وفخرهم بدور المملكة الإنساني في إجلاء الرعايا من دول العالم كافة من السودان بعد الأحداث الدامية هناك والمستمرة منذ 10 أيام.

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة صباح اليوم (الأربعاء)، سفينة إجلاء قادمة من السودان تحمل على متنها 1687 شخصاً بينهم 13 مواطناً، في أكبر عملية لنقل الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء.

وحملت السفينة القادمة من الأراضي السودانية بحماية سعودية رعايا من 40 جنسية مختلفة، وتجمع عدد من سفراء وقناصل ودبلوماسيين لعدد من الدول في انتظار وصول رعاياهم من أجل استقبالهم.