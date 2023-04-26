الأسهم_الأوروبية تتراجع بعد عودة مخاوف الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر الخسائر التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية بعد عودة مخاوف الركود إلى الظهور في الولايات المتحدة إثر بيانات متشائمة محت أثر التفاؤل الأوّلي الذي أثارته النتائج القوية لعملاقي التكنولوجيا مايكروسوفت وألفابت.

وهبط المؤشر 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش متأثرا بتراجع أسهم التكنولوجيا التي انخفضت 1.3 بالمئة.

وهوى سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 10.0 بالمئة وكان الخاسر الأكبر على المؤشر بعدما أعلنت الشركة الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات انخفاض طلبيات الربع الأول وأرجعت الأمر إلى أوضاع السوق على الرغم من تسجيل إيرادات فاقت التقديرات.

وارتفعت أسهم النفط والغاز 0.7 بالمئة متتبعة أسعار النفط، وتجاوزت أرباح مايكروسوفت وألفابت التوقعات إلا أن مخاوف الركود في أكبر اقتصاد في العالم قوضت معنويات المستثمرين.