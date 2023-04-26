فلسطين: ممارسات #الاحتلال_الإسرائيلي تجر المنطقة لمربع العنف والتوتر

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء: إن إسرائيل تجر المنطقة لمربع العنف والتصعيد والتوتر وعدم الاستقرار، بفعل ممارساتها الميدانية.

واتهم الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، السلطات الإسرائيلية بالإصرار على الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي والقتل والاعتداءات على المسجد الأقصى.

واعتبر أن اقتحام مستوطنين متطرفين، المسجد الأقص،ى ورفع علم الاحتلال في باحاته وتكرار اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة وتخريب تمديدات الكهرباء داخله، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تبحث عن سبل تفجير الأوضاع.

وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية السياسات الخطيرة الساعية لتدمير أي جهد إقليمي أو دولي يبذل لتوفير الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع.

وأكمل: "أبناء شعبنا لن يسمحوا لسلطات الاحتلال المساس بالمسجد الأقصى المبارك أو العبث فيه وإن الاعتداءات المتكررة على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى هو لعب بالنار فهذا المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى".

وبين أن الحصار الإسرائيلي على المدن الفلسطينية، إضافة الى استمرار اقتحام المدن والقرى والمخيمات هو بمثابة "عقاب جماعي"، مؤكدا أن هذه السياسة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع الأمور إلى مزيد من التصعيد والتوتر.

ودعا أبو ردينة، الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات "الخطرة"، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب.