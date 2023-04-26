على متن فرقاطة فرنسية.. وصول بعثة من موظفي #الأمم_المتحدة في #السودان إلى #جدة (فيديو)

وصلت الفرقاطة الفرنسية «لورين» إلى جدة، على متنها 400 شخص قادمون من السودان.

وضمت قائمة العائدين بعثة من موظفي الأمم المتحدة في السودان.

وعمل فريق من وزارة الصحة السعودية على التأكد من الحالة الصحية لرعايا بعثة الأمم المتحدة.

واليوم الأربعاء، اكتملت أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول من السودان إلى المملكة.

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة، صباح اليوم الأربعاء، سفينة إجلاء قادمة من السودان تحمل على متنها 1687 شخصاً بينهم 13 مواطناً، في أكبر عملية لنقل الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء.

وحملت السفينة القادمة من الأراضي السودانية بحماية سعودية، رعايا من 40 جنسية مختلفة، وتجمع عدد من سفراء وقناصل ودبلوماسيين لعدد من الدول في انتظار وصول رعاياهم من أجل استقبالهم.

فريق من وزارة الصحة #السعودية يقوم بالتأكد من الحالة الصحية لرعايا بعثة الأمم المتحدة 🇺🇳

⁦ @H_alsufayan pic.twitter.com/PZBQJmffUm — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2023