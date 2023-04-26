عباس_سليماني.. اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني (فيديو)

لقي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله عباس علي سليماني، مصرعه بهجوم مسلح في مدينة «بابلسر» شمال البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان، العضو الحالي في مجلس خبراء القيادة، فقد حياته بعد أن أطلق مسلح النار عليه عندما كان موجوداً في أحد فروع البنك الوطني بمدينة «بابلسر».

وذكر أحد شهود العيان، أن آية الله سليماني كان جالساً في البنك، فإذا بالمهاجم يأخذ مسدس حارس البنك ويفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتل «سليماني» وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وأكد النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة مازندران، روح الله سلاجي، نبأ إغتيال «سليماني»، مشيرا إلى أنه تم القبض على الجاني.

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