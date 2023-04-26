الأمم_المتحدة: ثلث سكان #السودان يحتاج مساعدات إنسانية.. وعدد النازحين يقارب 4 ملايين

قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، إن ما يحتاجه الشعب السوداني، وما نحتاجه في سبيل الوصول إليه، هو وقف فوري لإطلاق النار وحل دائم للأزمة.

وأضافت أن الاحتياجات الإنسانية في السودان، بلغت مستوى قياسياً حتى قبل اندلاع القتال في السودان، حيث يحتاج نحو 15.8 مليون شخص أي ثلث السكان إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني 4 ملايين طفل وامرأة حامل ومرضع من سوء التغذية، ويبلغ عدد النازحين داخليا 3.7 مليون شخص.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن هذا الصراع لن يؤدي إلا إلى تعميق هذه الاحتياجات، كما أنه يهدد بإطلاق العنان لموجة جديدة من التحديات الإنسانية، مشيرة إلى أن القتال يعرقل بشكل كبير عمليات الإغاثة ويعرض القائمين عليها للخطر، محذرة من أن الأزمة الإنسانية آخذة في التحول بسرعة إلى كارثة.