السودان.. #نقابة_الأطباء: 14 مستشفى تعرضت للقصف

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، توقف 59 مستشفى عن الخدمة من أصل 82 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، مشيرة إلى تعرض 14 مستشفى للقصف ، و19 مستشفى للإخلاء القسري منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري.

وقالت النقابة: إن 72% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة، مشيرة إلى سقوط قذيفة بمركز الرومي الطبي في أم درمان، مخلفة عديد من الإصابات من بينها إصابات غير مستقرة واحتاجت تدخلاً جراحياً.

وأوضحت أن 23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي "بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط" وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.