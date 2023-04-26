الشؤون الدينية الباكستانية: بدء رحلات الحج 20 مايو المقبل

ترأس وزير الشؤون الدينية في باكستان، السيناتور محمد طلحة محمود، في مقر الوزارة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، اجتماعاً لمناقشة سير عملية الحج هذا العام.

وأحيط الوزير الباكستاني علماً بأنه سيتم الانتهاء من عملية البصمات الحيوية للحجاج، بحلول بعد غد الجمعة الموافق ٢٨ أبريل الجاري، بالإضافة إلى أن جوازات سفر الحجاج تم طلبها قبيل انتهاء الشهر.

كما أعلنت الوزارة بدء التدريب على مناسك الحج، وعلى الشؤون الإدارية، منذ غداً الخميس، وستكون المشاركة للمنظمين في تدريب الحج إلزامية، على أن تبدأ رحلات الحج بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣م، وتغادر آخر رحلة للحج من باكستان بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٣م.

كما أطلع وزير الشؤون الدينية السيناتور مححمود على اللقاءات التي عقدت في السعودية، والترحيب الذي لاقاه والتعاون من قبل مسؤولي وزارة الحج والعمرة، والمهنية العالية التي وجدها منهم استعدادا لحج هذا العام، ما سيسفر عنه تعاونا مثمراً لكلا البلدين.

وشدد على أنه "لن تتم المساومة على تقديم التسهيلات للحجاج الباكستانيين، ويجب العمل على مدار الساعة لاستكمال ترتيبات الحج".