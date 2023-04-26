د.الويباري: الأرقام المحققة ضمن #رؤية_2030 مؤشر لكفاءة إدارة الموارد

قال الباحث في التخطيط الاستراتيجي ورأس المال البشري د. محمد الويباري: الأرقام الإيجابية التي حققتها المملكة من خلال رؤية 2030، مؤشر على مستوى التشغيل العالي، وكفاءة إدارة الموارد.

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج "أسواق السعودية"، المذاع على قناة "الإخبارية"، أن هناك توجهات واضحة إستراتيجية محددة ومستهدفات وإعلانات بشفافية عالية عما تم من إنجازات، مشيرًا إلى برنامج التوازان المالي "المصاريف والنفقات"، والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها السنوات الماضية.

ولفت إلى إنشاء برامج لرفع وتعزيز الضبط المالي، من خلال إنشاء كيانات أصبحت نتائجها أوضح، ما يؤكد التركيز على تعديل الأداء الداخلي.

وبيّن أن الوضع الخارجي الجيوسياسي، كانت صعبًا للغاية خلال السنوات الماضية، وأن هناك تبعات أثرت على الاقتصاد العالمي، على رأسها جائحة "كورونا"، وأن هذه التبعات لا تزال موجودة، وتلامس القطاع التجاري بشكل واضح، خاصة سلاسل الإمداد.