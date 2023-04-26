سفينة جديدة تغادر #جدة لإجلاء الراغبين من #السودان (فيديو) #عاجل

غادرت سفينة سعودية جديدة، من قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، إلى ميناء بورتسودان في السودان، لإجلاء الراغبين في مغادرة البلد التي تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش ومتمردي الدعم السريع.

وانطلقت سفينة "جلالة الملك الجبيل من جدة إلى بورتسودان قبل قليل، لإجلاء الرعايا الراغبين من هناك.

واليوم الأربعاء، اكتملت أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول من السودان إلى المملكة.

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة، صباح اليوم الأربعاء، سفينة إجلاء قادمة من السودان تحمل على متنها 1687 شخصاً بينهم 13 مواطناً، في أكبر عملية لنقل الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء.

وحملت السفينة القادمة من الأراضي السودانية بحماية سعودية، رعايا من 40 جنسية مختلفة.

وتجمع عدد من سفراء وقناصل ودبلوماسيين لعدد من الدول في انتظار وصول رعاياهم من أجل استقبالهم.

ووصلت الفرقاطة الفرنسية «لورين» إلى جدة، على متنها 400 شخص قادمين من السودان.

وضمت قائمة العائدين بعثة من موظفي الأمم المتحدة في السودان. وعمل فريق من وزارة الصحة السعودية على التأكد من الحالة الصحية لرعايا بعثة الأمم المتحدة.