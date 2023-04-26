أداء متباين لـ #بورصات_الخليج بفعل مخاوف الركود

قدمت أسواق الأسهم في الخليج، أداءً متباينًا، اليوم الأربعاء، في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

كان المؤشر السعودي من بين المؤشرات التي ارتفعت فزاد 0.4 بالمئة للجلسة السادسة. وأغلق سهم مصرف الراجحي على ارتفاع 1.3 بالمئة كما صعد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7 بالمئة.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية والإمارات وقطر، بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة. وقال فادي رياض كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابكس دوت كوم إن الاتجاه الإيجابي استمر مع بقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 2.5 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 1.4 بالمئة مع استئناف تداوله بعد استراحة لثلاث جلسات.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري 0.4 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي بأكثر من اثنين بالمئة.