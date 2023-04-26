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سفينة إجلاء صينية تصل إلى ميناء #جدة من #بورتسودان
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الأخبار المحلية
سفينة إجلاء صينية تصل إلى ميناء #جدة من #بورتسودان
26 أبريل 2023
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ميناء جدة الإسلامي
وصلت سفينة إجلاء صينية إلى ميناء جدة من بورتسودان وعلى متنها رعايا صينيون.
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