مصوّر المجندة السعودية والطفل يتحدث عن “اللحظة المؤثرة”

تصدرت صورة المجندة السعودية التي احتضنت طفلاً بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقلت وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة الصورة التي عبرت عن معاني الإنسانية التي تميز المملكة حكومة وشعباً في وقوفها مع أشقائها وأصدقائها من الدول العربية والصديقة في مختلف الظروف.

وتحدث مصور وكالة الأنباء السعودية نزار معتوق حسنين عن التقاط عدسته هذه الصورة قائلاً: إن نجاح فكرة الصورة ومضمونها يعود لعدة عوامل، منها الوقت والمكان المناسبين، إضافة إلى عوامل فنية ومهنية تسهم في تشكيل المشهد وإيصاله للمتلقي.