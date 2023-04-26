الخارجية : وصول 5 سعوديين و198 أجنبيًا من #السودان إلى #جدة #عاجل

استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهوربة السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 5 مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 198 شخصا الجنسيات التالية: (روسيا، والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة، وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان).

وتم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "أبها" التابعة للمملكة، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2351 شخصا (119 مواطنا سعوديا، و2232 شخصا ينتمون لـ 67 جنسية).